Conchita bei der Eröffnung des Imlauer Hotel Pitter am 26. Mai

Über das Imlauer Hotel Pitter

Der touristische Aufschwung gegen Ende des 19. Jahrhunderts, zwei Weltkriege und wechselnde Eigentümer prägen die ereignisreiche Geschichte des Imlauer Hotels Pitter. Die Historiker DDr. Gerhard Ammerer und Dr. Harald Waitzbauer haben die Geschichte des Hauses, das von der Bierhalle zum Luxushotel aufstieg, als Chronik herausgegeben.

„Die Menschen, die in den vergangenen 150 Jahren im Hotel Pitter ein und aus gegangen sind, sind Teil der Geschichte des Hauses. Heute füllen meine Familie, unsere Mitarbeiter und unsere Gäste das Hotel mit Leben und schreiben jeden Tag weiter an dessen Chronik", so Hotelier Georg Imlauer.