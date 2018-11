Capture the Future: Das sind die neuen Möglichkeiten für Fotografen und Filmemacher

Aufbauend auf über 30 Jahren kontinuierlicher Innovation bietet das EOS R-System noch kreativere und dynamischere Möglichkeiten, jeden Moment festzuhalten. Herzstück des neuen Systems ist die EOS R, Canons erste spiegellose Vollformatkamera. Mit ihren technischen Finessen verschiebt sie die Grenzen von Foto- und Videoaufnahmen – für professionelle Fotografen und Videofilmer als auch für Foto-Begeisterte.

Starker Autofokus und lautloses Auslösen

Das EOS R-system verfügt über ein leistungsstarkes Dual Pixel-Autofokussystem mit unglaublichen 5.655 Autofokuspositionen. Dadurch lässt sich praktisch jeder Punkt im Motiv zuverlässig scharf stellen. Das erweitert die kreativen Möglichkeiten und erlaubt außergewöhnliche Bildideen.

Selbst bei Lichtwerten bis -6, also in fast kompletter Dunkelheit, stellt der Autofokus ohne Probleme scharf, das ist Weltrekord! Landschaftsaufnahmen bei Mondschein oder Hochzeitsfotos in einer romantisch beleuchteten Kirche sind so die idealen Herausforderungen für Fotografen. Besonders praktisch: Mit dem komplett lautlosen Modus der EOS R kommt der Fotograf seinen Motiven noch näher, ohne sie in entscheidenden Momenten zu stören.

Diese RF Objektive sind die perfekten Begleiter