Zynga veröffentlicht Farmville 2 auf Facebook

Wie Zynga am Mittwoch in San Francisco mitteilte, ist der neue Titel ab sofort auf Facebook und über die eigene Plattform Zynga.com online. Farmville 2 ist in 16 Sprachen verfügbar - ein Novum für das US- Unternehmen, das seine Spiele bislang nicht übersetzte. Den ersten Teil, den noch rund 18 Millionen Nutzer regelmäßig spielen, will Zynga separat weiterführen.



Bessere Grafik

Farmville 2 soll die Nutzer mit einer besseren Grafik locken - Zynga hat den Titel auf Flash-Basis in 3D gestaltet und auch den Spieleablauf etwas komplexer vorgesehen. Gleichzeitig wurden die elementaren Funktionen wie das Pflanzen und Ernten vereinfacht. Weniger Klicks lautet hier die Devise - in vielen Fällen genügt es, mit der Maus einfach über die blinkenden Symbole zu fahren.