Zum 60. Geburtstag: Die Analyse des schlumpfigen Horrors

Der Böse. Wer als gute Seele den Prototyp des praven, teutschen Mädchens ersinnt, entwirft natürlich auch den Gegenspieler dazu entsprechend: Der Gargamel erfüllt eindeutig fast alle Merkmale der verbreiteten antisemitischen Karikatur, er hat eine Hakennase und unerklärliche Kräfte (ein Zauberer), ist glatzköpfig und liebt Gold. Seine Katze heißt Azrael (was wie Israel klingt) – wie der Todesengel in der Mythologie. Das prangerte 2011 auch der Soziologe Antoine Buéno an, was des Schöpfers Kinder mit einem schnellen Dementi vom Tisch wischten. Einfach so! Ja, Zeichner Peyo fristete ein einwandfrei liberales Dasein, aber: sicher nur Fassade!!!

Denn ehrlich: ein antisemitischer Böser, eine arische Schlumpfine, das Ideal eines gleichaussehenden Volkskörpers – kann etwas eigentlich mehr Nazi sein?

Das andere Böse. Oder zumindest mehr Kommunist? Auch diese Ideologie wurde in den Schlümpfen schon erkannt, weil ja Papa Schlumpf (der original Der große Schlumpf heißt und Parallelen zu Mirakulix aufweist, nur mit Aufputschmittel) einen Bart wie Karl Marx hat und alle so gleich sind (Uniformierung: böse!), es in Schlumpfhausen weder Besitz noch Geld gibt, und fast alle bäuerlichen Tätigkeiten nachgehen (wovon der Agrarkommunismus der kambodschanischen Roten Khmer inspiriert worden sein könnte). Und dann diese Phrygischen Mützen, bei allen in Weiß und beim (ungewählten!) Anführer in Rot – wie die Mützenfarben beim Ku Klux Klan. Die Schlümpfe tragen faktisch alle faschistoiden Systeme in sich. Sie selbst nennen das „Schlumpfokratie“.