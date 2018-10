Zukünftige Braut trägt Hochzeitskleid am Grab ihres Verlobten

Eigentlich wollten Jessica Padgett und ihr Verlobter Kendall James Murphy am 29. September heiraten. Doch Murphy, ein Feuerwehrmann in Montgomery im US-Bundesstaat Indiana starb, bevor die beiden "Ich will" sagen konnten. Im November 2017 starb der damals 27-Jährige, weil sein Kollege alkoholisiert mit drei Autos zusammenkrachte.

Jessica Padgett machte nun an jenem Tag, an dem sich das Paar das Ja-Wort hätte geben sollen, berührende Fotos im Brautkleid am Grab ihres verstorbenen Verlobten. Auch die geladene Hochzeitsgesellschaft war anwesend, um sie zu unterstützen. Auf einem Foto ist Padgett beispielsweise kniend vor dem Grab ihres Verlobten zu sehen, auf einem anderen posiert sie mit seinen Feuerwehrstiefeln und seinem Helm.