"Mein Herzfehler hat mich stärker gemacht"

Der Gang, den Anna hier fünfmal im Jahr entlang schreitet während ihre Werte gemessen werden, ist gesäumt von bunten Bildern und Zeichnungen. Es ist ruhig hier. Die meisten Zimmertüren sind geschlossen, ab und zu huschen Ärzte oder Pflegepersonal vorbei. Ein großer leuchtender Weihnachtsbaum steht mitten auf der Station. Es riecht nach Keksen. Ein Teilbereich des Zentrums nennt sich Kinderkardiologie. Dr. Ina Michel-Behnke hat hier das Sagen. Ihr Namensschild ist rot und hat eine Herzform. Michel-Behnke hat kurze schwarze Haare und eine ruhige, leise Stimme. Ihr Humor ist trocken. Ihr Beruf ist ihre Passion. Auf die Frage, wie viele Stunden sie täglich arbeitet, antwortet sie mit einer Gegenfrage und nahezu ohne Mimik und Gestik. „Wie viele arbeite ich nicht?“ Sie ist quasi die Ruhe in Person.

Bis zu 14 Stunden können es bei der Ärztin heute noch insgesamt werden. Kein Tag gleicht dem anderen. Ein Notfall-Kind in der Früh – und der ursprüngliche Plan wird sofort umgeworfen. In den letzten 30 Minuten hat dreimal ihr Pager gepiept, den sie in der Brusttasche des weißen Arztmantels trägt. Umgehend ruft sie zurück und gibt medizinische Anweisungen. „Das Kind möchte ich unbedingt noch persönlich begutachten“, sagt sie zum Anrufer am anderen Ende der Leitung. „Wenn man sich für diesen Beruf entscheidet, dann geht man all das ein und stellt es nicht infrage. Ich werde nicht krank an Arbeitstagen, sondern zu Weihnachten, um drei in der Früh oder an dem Wochenende, an dem ich frei habe.“