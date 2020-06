Zoo Salzburg: "Hoffe, es kommt kein Tiger aus"

Kaiserwetter in dem ehemaligen erzbischöflichen Tiergarten Hellbrunn in Salzburg. Vor der Kassa warten an diesem Dienstagvormittag die Besucher in Schlangen – trotz oder gerade deshalb, weil der Zoo in den vergangenen Wochen ins Gerede gekommen ist: Zuerst brachen zwei Mal die Geparden aus, ehe am Sonntagmorgen Luchs Vivious abhandenkam. Er kletterte vor den Augen der Tierpfleger über den dreieinhalb Meter hohen Zaun und ist seitdem verschwunden. Am Dienstagnachmittag wurden daher auf dem Hellbrunner Berg spezielle Lebendfallen aufgestellt, mit denen das einjährige Tier gefangen werden soll.