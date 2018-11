Zerstörerisch: Mädchen macht Selfie und beschädigt Dali-Zeichnung

Die Frau und ihre drei Freunde hätten sich "nicht sehr angemessen" verhalten, sagte ein Sprecher der Galerie der Nachrichtenagentur Tass. Die Polizei verzichtete demnach auf Ermittlungen. Die Ausstellung ist seit Anfang Oktober zu sehen.

Junge zerstört Millionen-Gemälde

Das Missgeschick erinnert an einen Vorfall in Taiwan im Jahr 2015. Damals stolperte ein zwölfjähriger Junge in einem taiwanesischen Museum in ein Kunstwerk und verursachte dabei enormen Schaden. Wie die taiwanesische Nachrichtenagentur CNA berichtete, sei das Kind aus dem Gleichgewicht geraten, nachdem es im Vorbeigehen mit den Füßen an ein Podest vor dem 350 Jahre alten Ölgemälde gestoßen war.