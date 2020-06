Xbox 720: Leak im Netz aufgetaucht

Im Netz ist ein 56 Seiten starkes, mittlerweile wieder entferntes Dokument aufgetaucht, das zahlreiche Details zu Microsofts neuer Konsole Xbox 720 preisgeben soll. Wie The Verge berichtet, stammt das Dokument bereits aus dem Jahr 2010. Der Xbox-360-Nachfolger wird für kommendes Jahr erwartet. Laut dem Bericht geht es in dem geleakten Dokument sowohl um ein Metro-Dashboard, Xbox TV Apps als auch das Projekt "Smart Glass", im Zuge dessen Infos zu Musik, Games und Videos auf andere Geräte gepusht werden.



Die neue Konsole soll laut dem zwei Jahre alten Dokument über ein Blu-ray-Laufwerk verfügen und 3D-fähig sein. Was die Performance betrifft, werde es eine sechsfache Leistungssteigerung geben, das Bildsignal soll - wie erwartet - nativ in 1080p ausgegeben werden. Außerdem ist die Rede von einem "Always-on"-Modus.



Geht man von dem Dokument aus, hat Microsoft zu der Zeit überlegt, einen ARM- oder x86-Prozessor mit sechs oder acht Kernen mit einer Taktung von 2GHz zu verbauen. Zusätzlich werden noch drei PowerPC-Kerne genannt, um eine Abwärtskompatibilität zur Xbox 360 sicherzustellen. Der Hauptspeicher wurde mit 4GB DDR4-RAM angegeben.