Würgeschlangen bei Purbach ausgesetzt

Ein nicht gerade heimisches Haustier entdeckte eine Spaziergängerin am Sonntagvormittag zwischen Purbach und Donnerskirchen. Neben dem Radweg lag eine rund 2,5 Meter lange Boa constrictor. Die Passantin erstattete sofort Anzeige bei der Polizei. Als die Beamten auf dem Radweg eintrafen, fanden sie die Würgeschlange sowie zwei weitere Jungschlangen. Die Tiere wurden eingefangen und in den Reptilienzoo nach Forchtenstein gebracht.

"Wir haben die Schlangen für die weitere Behandlung in die Quarantänestation nach Wien gebracht. Sie waren in einem schlechten Zustand", sagt Tierpfleger Bernhard Puhr. Die Würgeschlangen waren unterernährt und wiesen auf der Haut einen starken Parasitenbefall auf. Um die anderen Tiere im Reptilienzoo nicht zu gefährden, wurden die Schlangen in Wien in Quarantäne genommen, wo sie in den nächsten drei Monaten ärztlich versorgt und ernährt werden. Gefahr sei von den Tieren keine ausgegangen, sagt der Tierpfleger.