Rote Rübe, Zwiebel, Kurkuma: Ostereier färben ganz natürlich

Kein Osternest ist vollständig ohne bunt gefärbte Eier. Wer dafür ganz auf künstliche Farben verzichten will, muss nicht lange nach Alternativen suchen: Die eigenen Küchenvorräte geben mehr als genug her. Man benötigt nur einen Kochsud aus den gewünschten Obst- und Gemüsesorten – dabei kann ruhig etwas experimentiert werden.

Zur Vorbereitung reinigt man die Eier am Besten in Essigwasser, so haftet die Farbe besser. Dann kann es schon losgehen: Für blaue und violette Farbtöne eignet sich ein Sud aus Heidelbeeren, Rotkraut oder Holunder. Für grüne Ostereier greift man zu Spinat, Petersilie oder Grünem Tee. Ein Sud aus Roten Rüben, Aroniasaft oder Hagebutten färbt die Eier in Rosa- bis Rottönen. Und für gelbe bis rostbraune Ostereier verwendet man in Wasser aufgekochtes Kurkuma- oder Safranpulver, Kamillenblüten oder hellbraune Zwiebelschalen.