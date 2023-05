Königliche Blumenshow kürte "Pflanze des Jahres"

Kate & Camilla: Royals sind immer dabei

Die Ausstellung findet in den historischen Gärten des Royal Hospital Chelsea - einem Heim für pensionierte Soldaten am Ufer der Themse - und ist mehrere Hektar groß. 140.000 Besucher sind es jährlich, die Karten sind nur im Vorfeld zu erwerben und in der Regel schnell vergriffen.

Doch bevor die Besuchermassen auf das Gelände gelassen werden, kommen traditionsgemäß die Royals vorbei. Camilla und Charles statteten der Show einen Besuch ab und auch Prinzessin Kate hatte in einem der Gärten ein Treffen mit Kindergruppen. Queen Elizabeth war mehr als 50 Mal auf der Blumenausstellung.