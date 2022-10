Einrichtungstrend Cluttercore: Wenn's ein bisschen mehr sein darf

In jedem Fall ist Cluttercore eine Huldigung der eigenen Geschichte. Hier wird alles gesammelt, was einem lieb ist und stolz in den eigenen vier Wänden präsentiert. Sei es ein Konzertticket oder verschiedene Schlüsselanhänger. Das Eigenheim wird überflutet mit Souvenirs und Erinnerungen. Wie ein großes Chaos wirkt das alles aber nur auf den ersten Blick. Die Devotionalien und Sammlerstücke sind hier gut sortiert, nur eben viele. Mit bunten Tapeten, flauschigen Teppichen und Retro-Möbeln wird das Ganze abgerundet. Die Wohnungen der Kitsch-Fans erinnern nicht selten an die Siebzigerjahre oder überfüllte Teenie-Zimmer.

„Unsere Seelen finden Ruhe in einem schönen Durcheinander“ ist der Slogan der Instagram-Seite Thecluttercore, auf der typische Clutter-Räume von verschiedenen Personen präsentiert werden.

Für viele Ruhesuchende ist der überwältigendes Stil nicht erstrebenswert, dass es in Sachen Einrichtung jedoch langsam aber sicher zu etwas mehr individuellen Stücken und mehr Farbe geht, zeigen die neuesten Trendfibeln im Interieur-Bereich. Wo vor Kurzem noch Funktionalität und Reduktion im Vordergrund stand, geht man nun zurück zum Gefühl des Heimeligen aus früheren Zeiten, wo nicht alles perfekt zusammenpassen musste und Dinge nicht zugunsten von kahlen Wänden in Abstellräumen versteckt wurden. Es ist Zeit auszupacken – auch den Staubwedel.