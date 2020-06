Woher die Welpen kommen

"Das Verhalten der Hündin kann in der Läufigkeit etwas vom üblichen abweichen", sagt der Tierarzt. Auf der Suche nach einem Partner versucht das Weibchen unter Umständen wegzulaufen. In der kritischen Phase sollte der Vierbeiner daher an die Leine. Hormonell bedingte Verstimmungen sind nicht bekannt. Am ehesten reagiert die Hündin mit Verhaltensänderungen auf ihren genervten Besitzer. "Sie fühlt sich eventuell schlecht, weil sie Blut tropfenweise im Haus und auf dem Teppich verliert, und der Halter vermehrt putzt", sagt Balfanz. Manche Hündin muss in der Läufigkeit Spezialwindeln tragen. Auch das kann zu Spannungen zwischen Tier und Mensch führen.

Wird die hitzige Hündin nicht belegt, kommt es mit zunehmendem Alter häufig zu Scheinschwangerschaften: Die Brust schwillt an, Milch schießt ein, das Tier wird anhänglich, unruhig, weinerlich und trägt Spielzeug herum. Ausgedehnte Spaziergänge, Spiel sowie eine Reduktion des Futters steuern gegen. Helfen diese Maßnahmen nicht, gibt es Präparate, die in den Hormonhaushalt eingreifen.