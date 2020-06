Hallo, wir sind auch noch da!

Die Artenvielfalt auf der Erde nimmt ab. "Es ist höchste Zeit, etwas für die Erhaltung der Biodiversität zu tun", fordert der deutsche Biologe Florian Leese von der Ruhr-Universität. In Österreich sind aktuell 4000 Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Aus Anlass der bevorstehenden Woche der biologischen Vielfalt (17.–25. 5.) organisiert der Naturschutzbund Hunderte Veranstaltungen, Führungen, Wanderungen und Workshops in allen Bundesländern. Der KURIER wirft einen Blick auf jene Biotope, die man (noch) als Hotspots des Landes bezeichnen kann.

Im Nationalpark Gesäuse ist Alexander Maringer für den Naturschutz zuständig. Das "Gseis", wie die Steirer ihren kleinen, aber feinen Nationalpark nennen, ist ein Zentrum des Endemismus in Österreich. Endemiten sind Lebewesen, die nur in einer bestimmten Gegend vorkommen, manche nur auf einem Berg oder in einer Schlucht. Einige dieser Arten haben an Ort und Stelle mehrere Eiszeiten überdauert. Im Gesäuse kennt Maringer 15 Pflanzen, auf die diese Beschreibung zutrifft. Das Gesäuse ist ein Ausnahmegebiet, auch für Insekten. Eine Untersuchung der Insektenfauna am Buchstein (2224 m) habe gezeigt, "dass wir praktisch keine Allerweltsarten haben, sondern nur Spezialisten". 82 Prozent der Weberknechte und 45 Prozent der Spinnen waren schon vor der letzten Eiszeit im Gesäuse anzutreffen, sagt Maringer.

Endemiten sind für ein Land wichtig, weil sie zu seiner Identität gehören, weil sie gewissermaßen Ur-Österreicher sind. Und diesen geht es jetzt an den Kragen. Maringer: "Am Buchstein haben wir endemische Spinnen und Laufkäfer in großer Zahl gefunden, aber nur in der obersten Gipfelregion." Wird es wärmer, müssten sie nach oben in kältere Regionen ausweichen, "aber das geht nicht mehr".