Wir sind mit der legendären Douglas DC-3 Propellermaschine abgehoben

Eine technische Besonderheit der ersten Verkehrsmaschine war die dreiteilige Tragfläche mit einer Spannweite von 29 Metern. Überhaupt war der Flieger extrem robust und sicher und konnte mit gut 290 km/h längere Strecken, auch über den Atlantik, zurücklegen. Damit wurde erstmals Alltag, was heute selbstverständlich ist: Sicherheit und Pünktlichkeit am Himmel.Von der DC-3, über die es mehr Abenteuergeschichten gibt als von Karl May, wurden gut 16.000 Stück gebaut, viele davon in Lizenz. Damit ist sie bis heute das meistverkaufte Propeller-Verkehrsflugzeug – ein " VW der Lüfte". Dass Flugzeuge des Typs nach wie vor im Einsatz sind, ist der Uhrenmarke Breitling zu danken, die sich intensiv für den Erhalt solch "himmlischer Oldtimer" engagiert. Sehr zur Freude von Nostalgie-Fans, die gerne einen Flug mit dieser von Breitling unterstützen DC-3 buchen. Und natürlich von Meisterpiloten wie Roger Mills. Der fährt die Propeller auf Maximalleistung hoch. Die Maschine bebt. Die Kabine kracht, es poltert und zischt wie in einem alten Dampfross. Flugfeeling anno dazumal. Wie ein Fohlen steht die DC-3 am Start, wild darauf, losgelassen zu werden. Der Geräuschpegel ist ohrenbetäubend. Schallisolation hat das alte "Flugross" keine. Druckkabine auch nicht. Gut für uns Passagiere, so werden wir die Erde aus angenehmer Höhe von 3.000 Metern vorbeiziehen sehen.

Dann ist es soweit. Mills löst die Bremsen, gibt Schub. Die DC-3 setzt sich in Bewegung. Nach langem Anlauf steigt sie schließlich elegant wie ein Schwan in den Himmel. Das Wetter: sonnig, mäßiger Wind. Der Flug führt über Genf, Augsburg nach Tschechien. Gut drei Stunden werden wir unterwegs sein. Langsam gewöhnt man sich an den Geräuschpegel. Das Flugzeug hat mit 74.000 Flugstunden in den Flügeln eine lange Karriere hinter sich, war unter anderem für die US-Army im Weltskriegseinsatz. Tausende Tonnen Material wurden damit befördert.