"Wir sind innovativer als A1"

Wie lange habe Sie überlegt, bevor Sie zugesagt haben?

Ich hatte mehrere andere Optionen, in der Luftfahrt, im Ausland, im europäischen Ausland, Vorstandstätigkeiten. Auch im Konsumgüterbereich. Ganz verschiedene Angebote.

In Wien zu wohnen, hat ja auch Vorteile.

Für mich und meine Partnerin war klar, dass wir geografisch mobil sein müssen. Der neue Job hat einen Vorteil. Die Top-30-Kunden der AUA hab ich selbst betreut, das war mir wichtig und die sind es zum Teil auch jetzt. Ich habe die Telefonnummern meiner ehemaligen Geschäftspartner und werde sie von T-Mobile überzeugen. Überzeugungsarbeit macht mir Spaß.



Die wird nicht ganz leicht sein.

Einen Nachteil haben wir, wir sind ein Tochterunternehmen einer deutschen Firma. A1 ist ein österreichisches Unternehmen, A1 ist bei der ÖIAG. Aber es sollte uns gelingen, einige Top-Accounts zu holen.



Wie wollen Sie den Markt erschließen?

Der neue Trend ist, dass Innovation aus Bonn flächendeckend in den T-Mobile-Staaten ausgebreitet wird. Wir haben 13 Märkte, aber man kann nicht in jedem Markt ausprobieren. Und es wird so sein, dass einer gruppenweit für dieses Thema, ein anderer für das andere Thema zuständig ist. Jetzt wird man schauen, welche Rolle Österreich spielt.

Was sind Ihre Vorgaben? Was müssen Sie erreichen? Mitarbeiter abbauen?

Die Erwartungshaltung ist klar, eine Ertragsoptimierung. Ich komme nicht mit einem Sanierungsauftrag. Für mich ist das weniger ein Kostenthema, die Mitarbeiteranzahl ist ohnehin auf 1200 runter gegangen (von 1400 Anm., in Vollzeitstellen umgerechnet). Meines Erachtens ist es ein Marktthema und nicht ein primäres Kostenthema.

Weil Sie Konvergenz ansprechen, das eine A1-Stärke ist. Sie hätten die Option, bei UPC zuzuschlagen und hätten damit auch einen Kabelanbieter und könnten konvergente Produkte anbieten.

Die Preise sind ja sehr niedrig in Österreich. Irgendwann hat etwas eine Stufe erreicht, wo sich Investitionen nicht mehr auszahlen, man muss ja nachhaltige Optionen finden.



Ab und zu hört man, dass T-Mobile zu wenig österreichisch ist. Viele weinen nach wie vor der Marke max.mobil nach. Vor einigen Jahren war die Werbung sehr deutsch, jetzt ist sie - etwa beim Deezer Werbespot - österreichischer geworden.

Das ist genau auch mein Eindruck. T-Mobile hat ein ähnliches Image wie A1. Aber das Leistungsversprechen, die Qualität, die die Deutsche Telekom durch den Verbund mit T-Systems und den T-Labs hat, wird nicht richtig nach Österreich transportiert.



Österreich macht Deezer, die Deutsche Telekom bietet Spotify an. Gibt es keine Einigkeit im Konzern?

Es ist eine Frage der Konzernstruktur, wie viele Freiheiten gibt es innerhalb des Konzerns. Man bietet den Kunden auf jeden Fall ein solides Musik-Streaming-Service. So lange Kunden nicht empfinden, dass das eine besser ist als das andere, ist das egal.

Was werden Sie in Österreich nun anders machen?

Es wurde viel zu selten auf die Stärke von T-Systems und T-Labs eingegangen. Der Konnex geht ab. Das lag auch daran, dass viele Dinge, die wir gemacht haben, nicht auf der Straße angekommen sind. Wir brauchen eine Innovation nach der anderen, so wie Deezer, dann können wir punkten. Ich glaube nämlich, dass die Innovationskraft der Deutschen Telekom und somit von T-Mobile größer ist als die von A1. Wir sind innovativer als A1. Eines meiner Ziele mit T-Mobile wird sein, wie kann man durch Leistung und Produktinnovationen und nicht durch Preisdumping überzeugen.



Welche Rolle wird da telering spielen?

Mit telering haben wir eine Art Germanwings, die billig und qualitativ ist. Wir müssen uns überlegen, wie wir im günstigen Tarifbereich agieren. Telering ist eine große, wertvolle Marke. Über den Inder hat sie über die Jahre ein starkes Profil bekommen, ein zum Teil stärkeres als T-Mobile.



Bei Billiganbieter denkt man an bob oder Yesss!, denkt man an Qualität, fällt einem zuerst A1, Drei und T-Mobile ein, nicht aber telering.

Früher war telering der Preisdrücker, man hat den Markt von unten aufgemischt. Später haben sich dann Marken wie bob und Yesss! draufgesetzt. Aber obwohl telering eine profilierte Marke ist, ist sie nicht ganz oben und jetzt auch nicht mehr ganz unten. Die Frage, die sich mir stellt: Kann man in diesem mittleren Markt noch partizipieren oder zerfällt dieser Markt gerade. In anderen Branchen ist nämlich genau dieses Segment weg. Tatsache ist, dass die derzeitige Situation nicht befriedigend ist. Dieses Thema müssen wir von innen heraus herangehen, das ist die Hausarbeit. Wir müssen auf die Veränderung des Marktes reagieren. Die Markenpositionierung muss überdacht werden.