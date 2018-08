Wiener Müllmänner: "Specki" und die starken Männer

Die Tour Nr. 446 ist eine von 260 Müll-Touren in Wien. Sie führt durch das enge Gassenwerk des alten Bürgerbezirks, vom Naschmarkt bis zur Mariahilfer Straße, vom Haus des Meeres bis zum Margaretengürtel. „Das sind keine Autobahnen“, weiß Norbert Nowack, der den Wagen 7029-48 mit viel Fingerspitzengefühl, gutem Auge und großer Routine zentimetergenau an parkenden Autos vorbeimanövriert. Auch er hat sich im Laufe der Jahre viel Gelassenheit angeeignet, dreht das Lenkrad und zuckt mit den Schultern: „Mal kommt man durch, mal bleibt man hängen. Dann muss man woanders fahren.“

Seine Mitfahrer, die Aufleger, haben andere Herausforderungen zu bewältigen. Als Königsetappe bezeichnen sie das „Luis-Trenker-Haus“, das der Südtiroler Bergsteiger nie betreten hat, dessen extrem steiler Anstieg jedoch ihm gewidmet wurde. Auch kein Bemmerl für Untrainierte: die „Katzenhüttn“, ein nettes Haus mit vielen Katzen und noch mehr Katzenstreu.

Die Zahl jener, die in Wien auf die „48er“ übel zu sprechen sind, ist im Sinken begriffen, sagt Klaus „100 % Hütteldorf“ Schmidt. Was von seinem Vorgesetzten bestätigt wird. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Leistungen, aber auch dank einer schlauen Werbekampagne ist ihr Image merklich gestiegen. Die knallorangefarben uniformierten Müllaufleger sind zu einer Marke, zu einem Bestandteil, einem Lebensgefühl dieser Stadt mutiert. Vorträger „Motzl“ grüßt eine ältere Dame, dann erzählt er: „Man sieht immer wieder die gleichen Leute. Die fragen schon mal nach, wenn einer von unserer Partie fehlt.“

Der erste „Drahra“ (Dreher, Teil 1 der Tagestour) ist noch vor zehn Uhr zu Ende. Während Chauffeur Nowack den Wagen zur Müllverbrennungsanlage am Flötzersteig steuert, stärken sich seine Kollegen in ihrer Unterkunft. Der Hunger ist groß, immerhin liegen das Frühstück und der Dienstbeginn nun schon einige Stunden zurück.

Nach der Pause wartet der zweite Tour-Teil. Am Ende des Tages sind die Aufleger 14,5 Kilometer zu Fuß durch Mariahilf marschiert, da sind die Meter in Häusern, Höfen und Kellern nicht eingerechnet. Der Müll in Wien wird mehr, weil mehr Menschen in der Stadt leben. Erfreulich ist immerhin, dass die Pro-Kopf-Müllmenge gesunken ist.