Wien: Ansturm auf Bürger-Solarkraftwerk

Die Nachfrage nach den Paneelen des ersten Wiener Solarkraftwerks war groß – und zwar sehr groß. Am Dienstag wurde die Initiative www.buergersolarkraftwerk.at im Netz gestartet, am Mittwoch Nachmittag waren bereits alle der 2100 Paneele im Wert von 1.995.000 Euro (ohne Zinsen) vergeben. "Wir haben lange und viel herum gerechnet, damit das Projekt für alle Beteiligten sinnvoll ist", sagt Ammer. Das Solarkraftwerk in Donaustadt wird nicht das einzige seiner Art bleiben. Für 2012 sind weitere drei Solarkraftwerke mit Bürgerbeteiligung in Wien geplant.



Der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen ist in Städten europaweit generell noch relativ gering. Die rechtliche Situation bei Mietverhältnissen ist eines der Hindernisse für einen flächendeckenden Roll-out der Solarkraft. Wien Energie nimmt mit dem Bürger-Solarkraftwerk eine Vorreiterrolle ein. "Es gibt bereits ähnliche Modelle in österreichischen Gemeinden, aber die sind nicht direkt mit unserem vergleichbar. Nach dem großen Erfolg steht auch fest, dass sicher einige Anbieter nachziehen werden", sagt Ammer.



Doch hat das Modell wirklich Zukunft? So ändern sich beispielsweise jährlich die Preise für Paneele – und zwar kosten sie immer weniger. "Die Bürger-Modelle können in fünf bis zehn Jahren natürlich schon ganz anders aussehen, aber derzeit ist es eine gute Möglichkeit, sich für die Umwelt zu engagieren", meint Ammer.