Wie sich SMS im Laufe einer Beziehung verändern

Alice Zhao

"Unsere Gespräche haben sich von ,Hi, wie geht's dir?' zu ,Ok, klingt gut.' gewandelt", bilanziert die Datenanalytikerin. Wo früher romantische Bekundungen waren, geht es heute vor allem um Organisatorisches, wie die meistverwendeten Wörter zeigen:schrieb am öftesten "Ok", ihr Mann liebt das Wort "Zuhause".

Auch die Wörter "Büro", "bald", "heute Abend" und "Abendessen" deuten darauf hin, dass in SMS vor allem Pläne für die gemeinsame Freizeit besprochen werden. "Als Ehepaar sehen wir uns den ganzen Tag, deswegen können wir uns persönlich verabreden und uns nette Dinge einfach so sagen", schreibt Zhao.

Manche Wörter wurden im Laufe der Jahre ungefähr gleich oft verwendet, jedoch hat sich der Kontext geändert: Aus "Komm gut nach Hause" wurde "Wir sehen uns zu Hause", aus "Hast du am Samstag Zeit für ein Abendessen?" "Was gibt's als Abendessen?"

Auch die Tageszeit, in der die beiden SMS schreiben, veränderte sich nach der Verlobung drastisch. Früher, als sie noch nicht zusammenwohnten, haben sich Alice und ihr Mann ab Nachmittag bis mitten in der Nacht SMS geschickt. Als verheiratetes Paar stehen sie den ganzen Tag mit dem Handy in Kontakt, aber niemals am Abend - weil sie da ohnehin beisammen sind.

Das Wort "Liebe" ist fast komplett aus dem Wortschatz des Ehepaars verschwunden - für Zhao eine positive Veränderung: "Wir müssen nicht mehr mitten in der Nacht aus der Ferne ,Ich liebe dich' schreiben. Ich kann mich jetzt einfach umdrehen, an meinen Mann kuscheln und ihm diese drei Worte ins Ohr flüstern".