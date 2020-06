Familie und Job geht nicht: Eltern basteln neue Modelle

Längst betonen auch Soziologen, dass „Quality time“ als Pauschallösung nicht funktioniert, sie betrachten das Dilemma differenziert (Buchtipps unten). Besonders schwierig sind die 15 intensiven Jahre ab ungefähr 30, in denen Kindererziehung, Karrieresprünge und der Wunsch nach Spaß zusammenfallen. Lösungsansatz: Für diese Zeit Arbeitszeit und Einkommen runterfahren, bis die Kinder flügge werden. Zu soviel Flexibilität sind Wirtschaft und Politik aber nicht bereit. Also wurschteln alle Familien durch das eigene, und doch immer gleiche Chaos und zimmern individuelle Modelle. Die Überlegungen sind überall ähnlich: Was macht alle Familienmitglieder glücklich? Welche Möglichkeiten haben wir, von Oma bis Onkel bis Nachbar? Wie wichtig sind Geld und Job?

Viele dieser Modelle sind eine Rückbesinnung auf frühere Zeiten. Eine neue Rolle dabei spielen kinderlose Onkeln und Tanten, in der Familienforschung „Punks/Panks“ genannt (Professional Uncle/Aunt No Kids) und meinen eine moderne Symbiose: Die einen bleiben für die Karriere kinderlos, partizipieren aber stärker am Leben derer, die zugunsten der Familie auf die große Karriere verzichten. Und lösen so ab und zu den Betreuungsengpass. Prominentes Role Model: Die 42-jährige kinderlose Cameron Diaz nimmt immer wieder Nachmittage lang ihre drei Nichten.