Wie Kinder aufwachsen müssen

Die Kinderrechte feiern Jubiläum. Am 20. November 1989 wurde die Konvention von der UN-Generalversammlung verabschiedet. In bewegenden und aufrüttelnden Fotoreportagen aus 42 Ländern berichten 45 Spitzenfotografen vom Schicksal der Kinder weltweit. Das Buch, ein gemeinsames Projekt von UNICEF, GEO und Edition Lammerhuber ist ein Plädoyer für die fundamentalen Rechte der Kinder. „WE THE CHILDREN zeigt in berührenden, teils erschütternden Bildern, wie Kinder aufwachsen, was sie sich wünschen und wo ihnen grundlegende Rechte vorenthalten werden“, sagte UNICEF-Botschafterin Sabine Christiansen bei der Vorstellung des Buches auf der Frankfurter Buchmesse. „Die weltweiten Fotoreportagen in diesem Bildband haben eine Botschaft. Sie lautet: Hinsehen und handeln!“ Der Titel WE THE CHILDREN greift den Beginn der UN-Charta „We the peoples of the United Nations“ auf.