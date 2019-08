Wie ein harter Rocker seinen Naturgarten sanft betreut

Heutige Ökogartler nennen das „Mulchen“, wie so viele Weisheiten ist auch diese nicht neu. Gregory: „Das ist dann gleich die Gründüngung. Weil sonst dünge ich hier ja nicht.“ Hier – das ist ein Stück Garten am Ackerrand im transdanubischen Wien. Vor drei Jahren bekam er die Möglichkeit, die verwilderte Fläche zu nutzen, machte sie „urbar“ und wurde „radikaler Ökogärtner“. Hauptantrieb war seine Tochter, denn: „Bezug zur Natur baut man als Kind auf. Natürlich hat nicht jeder Zugang zu einem Garten, aber schon ein Schnittlauch am Fensterbankerl gibt einem das Gefühl: selbst gemacht, das ist natürlich.“