Wie die #Raute das Internet erobert

Nachdem bereits viele andere Internetdienste wie der Fotodienst Instagram, die Blogging-Plattform Tumblr und Googles soziales Netzwerk Google+ das Rautezeichen für sich entdeckten, hat auch Facebook nachgezogen. Hashtags können fortan in Beiträgen angeklickt werden, um weitere Postings zu einem bestimmten Thema gesammelt verfolgen zu können. Facebook kündigte auch an, dass #Begriffe ab sofort auch über die Suchfunktion aufgespürt werden können.

„ Hashtags sind deshalb so populär, weil man mit ihnen in ganz kurzer Form etwas prägnant zum Ausdruck bringen kann. Mittlerweile werden die Schlagwörter auch gleich in den Satz eingebettet und nicht hintan gestellt, was natürlich noch ökonomischer ist“, erklärt der auf digitale Medien spezialisierte Sprachwissenschafter Torsten Siever im Gespräch mit der futurezone. „Darüber hinaus erfüllen sie auch eine wichtige Funktion, weil Beiträge so leichter gefunden werden können – wie wir das im Grunde auch von Schlagwort-Katalogen in Bibliotheken kennen.“