So böse Nachrichten kommen aus dem Netz

„Momo“ hat ein unheimliches Gesicht und eine noch bedrohlichere Nachricht, die plötzlich auf dem Handy zu sehen ist: „Hallo, ich bin Momo und bin vor drei Jahren verstorben. Wenn du nicht willst, dass ich heute Abend um 0 Uhr in deinem Zimmer stehe, sende diese Nachricht an 15 Kontakte weiter.“

Der Kettenbrief sorgt weltweit in Kinderzimmern für Aufregung, weil viele junge Empfänger die Nachricht in ihrer Angst an Freunde weiterschickten, weiß Barbara Buchegger von Safer Internet. Regelmäßig landen bei ihr neue Meldungen. Vor „Momo“ waren es die Killer-Clowns. „Viele dieser Geschichten haben eine lange Tradition, die schon vor dem Internet begonnen hat. Damals hat man sie eben als Briefe auf Papier weitergeleitet“, so die Expertin.

Nicht alle Kettenbriefe sind böse: „Wir haben in Schulen Nachrichten gefunden, die fast sicher von anderen Kindern in Österreich erfunden wurden, und eher witzig waren. Sie wollten wissen, wie weit sie sich verbreiten.“ Die digitalen Medien sorgen für eine Verschärfung von Kettenbriefen, betont sie: „Erstens bekommen die Kinder enorm viel Information und es ist heute leichter, eine Nachricht an zehn andere weiterzuleiten.“

Mediencoach Iren Schulz von der Initiative „Schau Hin – Was Dein Kind mit Medien macht“ nennt noch einen Aspekt, der die moderne „Momo“ von den früheren Briefen unterscheidet: „Es ängstigt junge Menschen auch deshalb, weil die Kommunikation mit dem Smartphone etwa über WhatsApp eine Nähe und Unmittelbarkeit zwischen Sender und Empfänger erzeugt.“

Auch die Uhrzeit ist ein Faktor, warnt Buchegger: „Viele Kinder sind am Abend in ihrem Zimmer noch aktiv in den Sozialen Medien. Man würde nicht glauben, wie oft die Nachrichtentöne auch bei jungen Kindern spät klingeln. Wenn knapp vor dem Schlafengehen so eine Droh-Nachricht ankommt, sind Kinder umso mehr belastet. Das gilt übrigens auch für Gemeines aus dem Freundeskreis“