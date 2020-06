Wettersatellit mit Österreich-Beitrag vor Start

Kommenden Montag (17. September) Abend soll vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur aus der zweite von insgesamt drei MetOp-Satelliten in den Weltraum starten. In einer erdnahen Umlaufbahn in 800 Kilometer Höhe wird MetOp-B Daten liefern, von denen man sich wesentliche Verbesserungen in der Meteorologie und Klimaforschung erwartet. MetOp wurde im Auftrag der europäischen Wettersatelliten-Betreiberorganisation Eumetsat und der europäischen Weltraumagentur ESA unter der Leitung von EADS Astrium gebaut, mit an Bord ist Technik aus Österreich.



In Ergänzung zu erdgebundenen Beobachtungssystemen und Wetterballonen werden zur Erforschung der mittelfristigen Wetterentwicklung und langfristigen Klimaveränderung seit den späten 1970er Jahren bereits Wettersatelliten der Meteosat-Familie eingesetzt. Neben den Daten dieser in 36.000 Kilometer Höhe positionierten Satelliten sind weitere Messdaten von erdnahen Geräten notwendig. Dazu wurde das sogenannte European Polar System (EPS) entwickelt, bestehend aus den drei MetOp-Satelliten. Der erste davon wurde bereits 2006 gestartet, MetOp-B steht nun am Start, der dritte soll im Jahr 2017 folgen.