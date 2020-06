Werner Failmann twittert nicht mehr

"Die Accounts auf Facebook und Twitter haben verdammt viele Fans. Und ich möchte was gutes damit tun. Am liebsten wäre mir eine coole politische Initiative, eine NGO oder karitative Organisation, die dadurch die Möglichkeit bekommt viele Menschen zu erreichen", gaben die Menschen, die sich hinter den Accounts verbergen, am Freitag bekannt. Sie fügten hinzu: "Es war ein Spaß. Aber in letzter Zeit ist es einfach zu absurd geworden was sich in der österreichischen Politik abspielt. Euch allen rufe ich zu: Macht Euch nicht nur lustig. Sondern: Engagiert Euch!"

Mehr als 90 Kommentare ernteten diese Ankündigung und der Appell auf Facebook. Einige User zeigten sich enttäuscht. "Der Österreicher braucht Satire und Humor, um Missstände zu transportieren. Unsere Politiker servieren uns täglich soviel Bockmist, dass wir alle schon betriebsblind werden. Satire, die überspitzte Formulierung, braucht es oft, um sich das ganze wirklich anzutun und dann zu begreifen, dass dagegen was getan werden muss", schrieb etwa eine Facebook-Nutzerin als Reaktion.