Wenn Frauen den Notruf wählen

Am Dienstag, den 14. Februar, wird unter dem Motto "One Billion Rising" zum fünften Mal im öffentlichen Raum gegen Gewalt an Frauen getanzt. Der Name der Kundgebung – "eine Milliarde erhebt sich" – ergibt sich aus der statistischen Aussage der UN, dass ein Drittel aller Frauen und Mädchen weltweit in ihrem Leben Opfer von Gewalt werden.

Tanz als Statement

Laut Angaben der Veranstalter wurde für die Initiative Tanz als Ausdrucksform gewählt, um einerseits ein Statement zu setzen und andererseits, weil Frauen, die durch Gewalt traumatisiert worden sind, über den Tanz zu ihrem Körper zurückfinden können. One Billion Rising hat sich im Jahr 2012 aus der V-Day-Bewegung entwickelt. Diese wurde im Jahr 1998 von der US-amerikanischen Autorin und Aktivistin Eve Ensler ins Leben gerufen. Ensler befragte in ihrem Buch und gleichnamigen Theaterstück "Vagina Monologe" unterschiedliche Frauen zu ihrer Vagina.

Seitdem ist der 14. Februar nicht mehr nur der Valentinstag, sondern auch der V-Day. Wobei das "V" nicht nur Valentine (Valentinstag), sondern auch Victory (Sieg) und Vagina meint. In Österreich findet One Billion Rising an unterschiedlichen Orten statt. In Wien um 17.30 Uhr vor dem Parlament. www.onebillionrising.org

