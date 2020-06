Weltraumteleskop zeigt junge Riesensterne

Im Inneren der Sternfabrik erspähte " Herschel" frisch geformte Riesensonnen, die sich als helle, weiße Punkte in dem turbulenten Gemisch zeigen. Dichte Gas- und Staubknoten markieren Orte, an denen sich bald die nächsten Sonnen zusammenballen werden. Und in Rot schimmern die noch kühlen Saatkörner künftiger Generationen von Sternen, wie die ESA erläuterte. Passend zum Heimatsternbild erinnere ein prägnantes Gas- und Staubband (auf der linken Seite des Bildes) in dem Nebel an einen langen Schwanenhals.