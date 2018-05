Weidel bis Le Pen: Keine Heimchen am Herd

Die öffentliche Wahrnehmung von Frauen in dieser Szene als Mitläuferin oder "Freundin oder Frau von …" wertet Sigl als „hochgradig problematisch“. "Politische Frauen werden dadurch entpolitisiert. So können sie länger ungestört wirken und handeln, was die Gefahr erhöht, die von ihnen ausgeht.“ Dieses geläufige Bild erschwere nicht nur die realistische Einschätzung des Gefährdungspotenzials und Präventionsmaßnahmen, sondern auch die Ausstiegsarbeit mit ihnen. Die Angebote an Frauen im rechten Milieu sind divers. Eine Karriere zu verfolgen sei genauso akzeptiert, wie sich für ein Leben als Mutter und Hausfrau zu entscheiden. Die explizite Anerkennung der Mutter sei laut Sigl so attraktiv, weil Frauen in unserer Gesellschaft häufig einer Doppelbelastung durch Familie und Beruf ausgesetzt sind.

Frauen wie Marine Le Pen ( Front National) oder eben Alice Weidel in Führungspositionen rechtsextremer Parteien seien dennoch Einzelfälle. Sie würden in politischen Ämtern in der Rechten vorrangig der Wählerinnen- Erweiterung dienen. "Sobald sie als Konkurrenz wahrgenommen werden, laufen sie Gefahr, aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit zurückgewiesen zu werden.“