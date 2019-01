WaterRower im Test: Rudern wie in freier Wildbahn

Man möchte meinen, es gibt kaum ein langweiligeres Gerät als die Rudermaschine. In Fitnessstudios findet man es meistens verwaist in einer Ecke. Das Training damit fühlt sich meist an, als würde man einen Rasenmäher anwerfen: bei Zug heult das Gerät auf, um danach wie ein Ballon zu klingen, dem die Luft ausgeht. Nach spätestens 10 Minuten wird’s sehr fad. An Gruppenkurse mit dem Ding ist da gar nicht erst zu denken.