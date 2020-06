Was Gift für den Hund ist

"Oft wissen Haustierhalter gar nicht, dass rohen und gekochten Laucharten sowie grüne und gekeimte Erdäpfel Hunde krank machen", sagt Reitl. Eine Zwiebel reicht und der Dackel stirbt. In gleicher Weise zerstören Knoblauch, Bär- und Schnittlauch die roten Blutkörperchen. Essensreste gehören daher nicht in den Napf.

Bei Weintrauben und Rosinen schädigt Oxalsäure die Nieren nachhaltig. Wegen Alkohols in vergorenem Fallobst sowie Blausäure in Steinobstkernen können Hunde ins Koma fallen. Paradeiser samt Stängelwerk in großen Mengen gefressen, wirken toxisch. "Gartenbesitzer müssen nicht auf all das verzichten", betont Reitl: "Aber wenn der Hund an einer Vergiftung leidet, sollte man das als Ursachen in Betracht ziehen."