Was Demokratie geflüchteten Akademikern bedeutet

Foto: /Privat Nicht nur ihr entspanntes Lächeln bei einem Spaziergang im Schlosspark Schönbrunn beweist: Die angehende syrische Juristin Dania Kabil hat in Österreich eine neue Heimat gefunden. Dabei hat auch Kabil klare Vorstellungen, warum sie das Leben in einer Demokratie für wichtig erachtet. Auf Nachfrage präzisiert sie: „Demokratie bedeutet für mich, dass man seine eigene Meinung sowohl im privaten Umfeld als auch in der Öffentlichkeit sagen kann, ohne dass man sich Sorgen machen muss, wer einem zuhört oder was andere davon halten.“

Wo die Freiheit fehlt

Dania Kabil hat ihre Heimat verlassen, weil diese ihr die Werte der Aufklärung nach dem Ausbruch eines brutalen Krieges nicht mehr bieten konnte. Die Syrerin lebt heute in Wien, wo sie in Zukunft als Anwältin arbeiten möchte. Ihre berufliche und ihre Lebenserfahrung sollten ihr dabei helfen: „Ich habe schon in Syrien Jus studiert und arbeite jetzt – ehrenamtlich – im Rechtsbereich.“

In einem nächsten Schritt möchte sich die junge Frau ihre syrischen Zertifikate nostrifizieren lassen. Das ist keine einfache Aufgabe: die Rechtssysteme in Syrien und Österreich sind nicht eins zu eins kompatibel. „Dazu kommt auch noch die Sprachbarriere“, beschreibt Kabil ihren aktuellen Prüfungsstress.

Geholfen habe ihr in jedem Fall das Praktikum, das sie an der WU absolvieren konnte. Ihr Resümee ist eindeutig positiv: „Ich habe dort viel Erfahrung gesammelt und einen Einblick in die Arbeitswelt erhalten. Das sollte mir die Vorbereitung auf den künftigen Job erleichtern.“

Auf die Frage, was ihr in Syrien konkret gefehlt hat, erklärt sie: „Wenn ich in einem Land nicht das sagen und tun darf, was ich möchte, fehlt mir die Freiheit und die Sicherheit. Außerdem fühlt man sich in einer restriktiven Gesellschaft unerwünscht und unterdrückt.“ Sie ist sich sicher: Wenn jemand permanent darunter leidet, kann das „in seiner Entwicklung zu negativen Folgen führen“.