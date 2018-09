Warum sich Menschen anderen überlegen fühlen wollen

Die "bessere" Gesellschaft – das ist in der allgemeinen Vorstellung die Elite, die auf weniger Privilegierte herabschaut. Doch selbstgerechte Blicke auf andere gibt es von Arbeit bis Migration in vielen gesellschaftlichen Bereichen, wie Laura Wiesböck, Soziologin an der Uni Wien, in ihrem neuen Buch erklärt. Mit dem KURIER sprach sie darüber, warum der selbstkritische Blick nach innen sinnvoller ist als der selbstgerechte nach außen.

KURIER: Ist die Sehnsucht nach Überlegenheit und Abgrenzung dem Menschsein inhärent?

Laura Wiesböck: Abgrenzungen und pauschalisierende Abwertungen passieren in allen Milieus, unabhängig vom Bildungsstand und dem sozialen Hintergrund. Auch ein körperlich arbeitender Mensch kann sich moralisch besser fühlen, weil er aus seiner Sicht einer ehrlicheren Arbeit nachgeht als Leute, die im Büro sitzen und als Nichtstuer wahrgenommen werden. Andererseits schauen Menschen, die sich in ihrem Job kreativ selbstverwirklichen, auf jene herab, die einem Beruf vorrangig ausüben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Andere Menschen legen sich prestigeträchtige Konsumgüter zu – wie ein teures Auto – um sich einen höheren Wert zu verleihen.

Warum wollen Menschen das?

Abgrenzungen dienen dazu, ein positives Selbstbild aufzubauen. Gleichzeitig haben Menschen ein Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit, einem Wir. Zwei Mechanismen, die sich auch gegenseitig bedingen.

Das heißt, die Gleichheit der Menschen ist ein Mythos?

Sie ist das Idealbild, auf dem Demokratien und auch die Aufklärung beruhen. Soziale Gemeinschaften bauen darauf auf, zwischen einem "Wir" und den "anderen" zu unterscheiden. Das Problem entsteht, wenn andere nicht mehr als andersartig, sondern als minder- oder höherwertig eingestuft werden.