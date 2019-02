Warum sich die Radfahrer gut fühlen

Weniger Stau, weniger Abgase

Abgesehen von den gesundheitlichen Auswirkungen verändert das Radfahren auch das Verkehrsgeschehen, vor allem in den Städten. Die Rechnung ist diesbezüglich relativ einfach: Jeder Radfahrer mehr ist ein Autofahrer oder Fahrgast in öffentlichen Verkehrsmitteln weniger. Woraus sich ergibt: weniger Staus zu den Stoßzeiten und auch weniger Gedränge in der U-Bahn. Nebenbei kann das Strampeln helfen, dass wir bei den in immer weitere Ferne rückenden Klimazielen doch noch irgendwie die Kurve kratzen.

Elisabeth Raser würde sich genau aus diesem Grund „mehr Miteinander auf der Straße“ wünschen: „Ein positiver Zugang zum Radfahren von allen Verkehrsteilnehmern könnte uns dabei helfen, dass sich mehr Menschen aufs Radl setzen.“ Das Tempolimit auf der Autobahn zu erhöhen, ist für die Verkehrsplanerin hingegen die falsche politische Stoßrichtung. Die PASTA-Studie zeigt nämlich auch: „Dort, wo aktive Mobilität von der Politik gefördert wird, sind die meisten Veränderungen zu erkennen.“

Und noch eines: Radfahrer sind davon überzeugt, dass ihnen ihr Fahrrad Zeit sparen hilft und Radfahren an sich die gemütlichste Fortbewegungsart darstellt. Eine Erkenntnis, der Elisabeth Raser zu 100 Prozent zustimmt: „Beides, Linienbus 40A und Fahrrad probiert, beides kein Vergleich.“