Warum Selbermachen boomt

Am 20. und 21. Mai 2017 versammeln sich die Selbermacher auf der Maker Fair in Wien, der wichtigsten heimischen DIY-Messe. Etwa 900 Maker zeigen kreative Ideen rund um Technologie, Kunst, Wissenschaft und Handwerk. Fünf Tüftler erzählen schon jetzt, was sie am DIY fasziniert:

Gerhard Fließ, Deskbreeze

Die Liebe zum Basteln und Modellbauen begleitet Gerhard Fließ bereits ein Leben lang. „Ich finde es einfach cool, wenn man eine Idee hat und die auch umsetzen kann.“ Die Idee hatte der 43-Jährige vor drei Jahren: Ein kleiner, einfacher Windkanal, der auf jeden Schreibtisch passt, muss her. Fleiß wollte die aerodynamischen Verhältnisse und die Physik hinter dem Segeln erklären. Natürlich hat er seinen Deskbreezel selbst gebaut. Was nicht so schwer sei, wenn man wie er eine Elektrotechnik-HTL abgeschlossen hat und in einer Softwarefirma arbeitet – Trockeneis, Schifferl rein und los geht’s.

Auf der Maker Fair wird er seinen Windkanal ausstellen. Mehr noch: „Der Sinn und Zweck ist, dass man damit herumspielen kann.“ Darum sind ihm Kinder durchaus willkommen. „Da machen wir einen Crashkurs im Segeln. Halse, Wende etc.“

Fleiß beobachtet einen Trend zum Selbermachen und auch zum Reparieren.„Das gibt Befriedigung, denn sonst müsste man alles wegschmeißen und etwas Neues kaufen.“ Das Schöne aber sei, seine Leidenschaft mit anderen zu teilen: Darum besucht Fleiß Maker-Messen, wann immer möglich, und freut sich, wenn sich andere Maker an seinen Ideen erfreuen.

Alexandra Parger, NANAdesign

„Ein 3-D-Drucker ist zickig. Man drückt leider nicht auf Play, sondern das ist eine Spielerei.“ Wenn Alexandra Parger die teure Hochleistungsmaschine in Gang setzt, beginnt für das Gerät die Aufwärmphase – für die 25-jährige Schmuckproduzentin, im Hauptberuf Studentin der Architektur an der TU Wien, beginnt das Beobachten und Zittern. Eine Halskette aus Kunststoff braucht etwa drei Stunden, beim ersten Patzer ist es vorbei. Manchmal stürzt das Programm ab. Gelingt das Werkstück, kostet es ab 22 Euro.

Vor drei Jahren war von der Oktaeder-Kette noch keine Spur – dafür die Faszination für die Technik. „Ich wollte unbedingt einen 3-D-Drucker ausprobieren. Ich war gepackt von der Idee, ein Produkt sofort mittels Computer zu programmieren und ein paar Stunden später in der Hand zu halten“, erinnert sich Parger an die Anfänge. Erst im nächsten Schritt entschied sich die Schmucklieberhaberin für Ketten, Broschen und Anstecker, die sie Kragenzeichen nennt. Mittlerweile zählen auch kleine Übertöpfe für Kakteen zum Sortiment von NANAdesign (erhältlich auf der Maker Faire).

„Ich versuche, so wenig wie möglich nachzuarbeiten. Ich will, dass man die Rillen vom Drucker sieht. Der Produktionsweg soll nicht versteckt werden“, sagt die kreative Selbermacherin seit Kindertagen. Die technischen Möglichkeiten des Schicht-auf-Schicht-Verfahrens beeinflussen das Ergebnis, logische Planung muss sein. Auch der Preis für Diamanten aus Kunststoff, Ringe und Firmenlogos, ist scharf kalkuliert. Für Alexandra Parger ist ihre Do-it-yourself-Leidenschaft Spaß und Sprungbrett ins Arbeitsleben.

Natascha Muhic und Christoph Freidhöfer, Vinylograph

Zuerst war „die Faszination, es zu bauen, zu nutzen und zu haben“. Jetzt sei es aber auch schön festzustellen, dass es einen Bedarf dafür gibt, sagt Christoph Freidhöfer über den Vinylographen, den er gemeinsam mit Natascha Muhic entworfen hat.

Vinylograph? Das ist ein Automat, der die mit dem Mikrofon eingefangenen Töne nicht aufnimmt, sondern sofort auf eine Schallplatte schneidet.

Die Idee hat Muhic, die ihre Diplomarbeit darüber geschrieben hat, in der Vergangenheit ausgegraben: „Damals waren öffentliche Tonaufnahme-Kabinen beliebt. Das muss man sich wie einen Passbild-Automaten vorstellen“, erzählt sie. „Man wirft Geld hinein, bekommt dafür 1 Minute 40. Das, was man in der Zeit singt oder spricht, wird auf Schallplatte geschnitten, die man dann mitnehmen kann. Einer dieser Apparate stand in der Wiener Burggasse.“

Voice-O-Graphen und Record Booths waren vor allem in den 1950er- und 1960er-Jahren in den USA populär. Elvis Presley nahm der Legende nach ein Geburtstagsständchen für seine Mutter auf so einem Gerät auf und wurde prompt entdeckt.

Ein Unikat als Geburtstagsgeschenk ist auch jetzt wieder möglich – dem Vinylographen sei Dank. Transparent gestaltet, damit man den Schneideprozess beobachten kann, wurde er von Muhic und Freidhöfer seit 2014 nach dem Motto „Versuch und Irrtum“ perfektioniert. Muhic: „Mittlerweile klingen die Aufnahmen so, dass wir zufrieden sind.“

Stefan Oberpeilsteiner, Helloplant

Stefan Oberpeilsteiner, Helloplant

Die Anfänge liegen lange zurück. Stefan Oberpeilsteiner wollte einen Blumentopf bauen, der selber gießt. Vor zwei Jahren war der Prototyp fertig – und erwies sich als zu teuer. Der technikaffine Tüftler plante um und feilte an einer App, einem zigarrengroßen Sensor und an Wissenskärtchen mit biologischen Eckdaten. Das Ergebnis: Ein Pflanzensensor namens helloplant (helloplant.eu), der via Smartphone darüber informiert, wann das Gewächs gegossen werden will, und ob Licht und Temperatur dem Gedeihen zu- oder abträglich sind.

„Ich will nichts großartig Neues erfinden. Ich interessiere mich für Innovationen, wie man Technik sinnvoll kombiniert“, sagt der 30-jährige Elektrotechniker, der schon in der Mühlviertler Werkstatt seines Vaters das Basteln, Zerlegen und Durchschauen für sich entdeckt hat. Ihn begeistern am modernen DIY die unbegrenzten Möglichkeiten. Innerhalb kürzester Zeit rauscht eine Idee, übers Internet verbreitet, rund um den Globus und kommt angereichert mit Vorschlägen, Meinungen und Einschätzungen für die Markt-Tauglichkeit zurück.

30 Geräte sind derzeit im Testbetrieb. Alles funktioniert nach Plan. Die Serienproduktion läuft trotzdem erst an, wenn potenzielle Käufer 30 Euro vorstrecken. „Dieses Produkt hat viele Möglichkeiten“, freut sich Oberpeilsteiner. Eines Tages könnte das Smartphone das Umtopfen mit Stimme anregen. Auch in der Landwirtschaft und für Versicherungen könnte die App sinnvoll sein. Der Tüftler bleibt jedenfalls dran.