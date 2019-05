Warum es bei Wien bald ein "sex-positives" Festival geben wird

Wenn Gaida erzählt, drängt sich der Vergleich mit der sexuellen Aufbruchstimmung der späten Sechzigerjahre auf. Der Zufall will es, dass Österreichs erstes Sex-Festival exakt fünfzig Jahre nach dem wohl berühmtesten Festival der Welt stattfindet: Im August 1969 feierten Hippies beim Woodstock-Festival den Höhepunkt des „Summer of Love“. Steht nun also wieder eine sexuelle Revolution ante portas?

Nein, sagt Gaida. Die Probleme, der Zugang zu Sexualität haben sich verlagert, wie die #MeToo-Bewegung deutlich gemacht hat: „Heute geht es vor allem um einen reflektierten, therapeutischen Umgang mit Sexualität. Man sieht an #MeToo, wie wichtig das Thema gerade ist.“ Der Name des Festivals spielt daher nicht auf „Revolution“ an, sondern auf „Solution“, also Lösung, und „Evolution“, also Weiterentwicklung. „Ich denke, dass heute noch ganz viel unterdrückt wird, was Sexualität betrifft“, sagt Gaida. „Dabei ist Sex etwas Intimes und Heilendes. Es ist wichtig, Sexualität im zwischenmenschlichen Bereich aktiv zu leben und nicht nur vor dem Computer sitzend Pornos zu schauen. Dabei erfährt man viel über sich selbst und stärkt seinen Selbstwert.“