Warp-Antrieb realistischer als angenommen

White schlägt nun ein neues Raumschiff-Design vor, das die für Warp-Geschwindigkeit notwendige Energiemenge auf eine gute Tonne reduziert. Er entwirft ein Raumschiff in Form eines Footballs, das von einem Ring aus "exotischer Materie" umgeben ist. Dieser Ring soll eine Art Blase erzeugen, in welcher das Raum-Zeit-Gefüge stabil bleibt, während der Raum vor und hinter der Blase gekrümmt wird. White geht davon aus, dass man den Energieaufwand für einen Warp-Antrieb sogar noch weiter verringern könnte.



Im Johnson Space Center der NASA wird derzeit an einer Mini-Version des Warp-Antriebs gebastelt. Mit einem Laser will man das Raum-Zeit-Gefüge in einem Ausmaß von eins zu zehn Millionen abweichen lassen. Wie White gegenüber Discovery News zugibt, handelt es sich dabei um ein "bescheidenes Experiment" gegenüber dem, was ein echter Warp-Antrieb erfordern würde, aber es sei ein erster Schritt.



Nächstes Sternensystem erreichen

Die Warp-Antriebs-Ankündigung fand im Rahmen des 100 Year Starship Symposiums statt, welches in der Vorwoche in Houston stattfand. Bei der von der DARPA gestarteten Veranstaltung geht es darum, innerhalb von 100 Jahren eine Lösung zu finden, um ein bemanntes Raumschiff zum nächstgelegenen Sternensystem zu schicken. Dieses ist vier Lichtjahre entfernt, mit derzeitigen Antriebsmethoden also nicht während eines Menschenlebens zu erreichen.



"Wenn wir jemals eine echte Raumfahrt-Zivilisation werden sollten, müssen wir ein bisschen außerhalb der Norm denken, wir müssen ein bisschen waghalsig sein", sagt einer der anwesenden Raumfahrt-Fans zur Idee des Warp-Antriebs.