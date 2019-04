Warnung vor Masern: Mutter teilt Fotos von erkranktem Baby

"Lassen Sie Ihre Kinder impfen!"

Moss betont, dass, obwohl ihre Tochter zu jung für eine Impfung gewesen sei, ihre Infektion verhindert werden hätte können – "wenn älterer Kinder geimpft worden wären". Umso verantwortungsloser sieht Moss impfkritische Eltern, die ihren Kindern die Schutzimpfung verweigern. "Wir müssen mehr tun, Leute. Lassen Sie Ihre Kinder impfen!"

"Der MMR-Impfstoff verursacht keine lebensbedrohlichen Probleme wie Masern das tun. Ihr Baby fühlt sich vielleicht einen Tag lang etwas angeschlagen, aber glauben Sie mir, Sie wären damit einverstanden, wenn sie wüssten, was wir durchgemacht haben."

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) warnt derzeit vor erhöhter Masernaktivität. In Europa wurden bis Dezember 2018 fast 60.000 Masernfälle und mindestens 64 Todesfälle registriert. In Österreich hat sich erst vor wenigen Tagen erneut ein Masern-Verdachtsfall in Kärnten bestätigt. Bereits in der Vorwoche hatten Masernerkrankungen in Kärnten und Vorarlberg für Aufregung gesorgt.