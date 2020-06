Vorratsdatenspeicherung: Ab Sonntag bleiben alle Daten gespeichert

Ein Großteil der Daten wurde von den Betreibern, die sie etwa für Verrechnungszwecke brauchten, auch schon bisher gespeichert. Allerdings mussten sie gelöscht werden, wenn sie für den Betrieb nicht mehr benötigt wurden. Nun müssen sie getrennt als Vorratsdaten gespeichert werden. Telefoniedaten werden in der Regel nach drei Monaten zu Vorratsdaten. Bei Internet-Verbindungsdaten ist dies je nach Betreiber unterschiedlich. eMail-Daten wurden bisher überhaupt nicht gespeichert, da sie für die Geschäftsmodelle der Betreiber irrelevant sind.

Die Kosten für den Aufbau der Infrastruktur für die Vorratsdatenspeicherung werden auf 15 bis 20 Millionen geschätzt. Internet-Anbieter müssen ihre Systeme anpassen und da die Daten bei ihnen gespeichert werden auch ihre Speicherkapazitäten erweitern. 80 Prozent der Kosten werden vom Bund getragen. 20 Prozent bleiben bei den Anbietern hängen. Zahlen werden also letztlich die österreichischen Bürger als Steuerzahler und Kunden.

EU prüft In der EU wird die Vorratsdatenspeicherung gerade geprüft. Ein im vergangenen April veröffentlichter Evaluationsbericht spricht von gravierenden Mängeln bei der Umsetzung. In einigen Mitgliedsstaaten, darunter auch Deutschland, wurde die Datenspeicherung vom Verfassungsgericht gestoppt. Auch der Europäische Gerichtshof ( EuGH) prüft auf Antrag Irlands, ob die Richtlinie mit der europäischen Grundrechtecharta vereinbar ist. Im Juli will EU-Innenkommissarin Cecilia Malmstörm einen überarbeiteten Entwurf der Richtlinie vorstellen.