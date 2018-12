Von jungen Leuten, die doppelt bestraft werden

Doppelt bestraft

Die große Krise bekam Angelika Schäffel vor ihrem 18. Geburtstag, denn für Volljährige fühlt sich das Jugendamt nicht mehr zuständig und finanziert deren Unterbringung in einer WG nicht länger. Clemens Klingan, der Geschäftsleiter von SOS-Kinderdorf für Wien, Niederösterreich und Oberösterreich, erläutert den drastischen Einschnitt in Schäffels Leben, der viele trifft: „Die jungen Leute werden somit doppelt bestraft. Nicht nur, dass sie aufgrund ihrer Familiengeschichte benachteiligt sind, fallen sie mit 18 häufig auch noch aus allen Betreuungsnetzen.“

Angelika Schäffel, die Sozialforscher „Care Leaver“ nennen, hatte Glück: Ihr Anspruch auf Kinder- und Jugendhilfe wurde verlängert. So konnte sie ihre Sorgen weiterhin mit ihrer Bezugsbetreuerin teilen. Eine große Hilfe, wie sie heute betont. Denn ihr Umzug in eine Wohnung in Wien kam für sie etwas zu früh: „Nach zehn Tagen habe ich gewusst, dass ich dort nicht zu Hause sein kann. Ich habe mich gefühlt wie ein Gast in einem Gästezimmer.“

In solch belastenden Situationen können Jugendliche, die nicht mehr betreut werden, schnell den Boden unter ihren Füßen verlieren. Was der jungen Frau erspart blieb, weil für sie umgehend eine Wohnalternative gefunden werden konnte.