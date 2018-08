Von der Arbeitslosigkeit in die Pension? Es geht auch anders

Das Lob tut gut. Daniela Haim kennt das kränkende Gefühl, jenseits der 50 zu sein, arbeiten zu wollen, und auf Jobsuche eine Enttäuschung nach der anderen zu erleben. Zeitgleich drücken die Nebengeräusche der Politik aufs Gemüt. Die Österreicher sollen gefälligst länger arbeiten, tönt es. Doch der Arbeitsmarkt lehrt etwas anderes: „In Wahrheit gibt es für uns Ältere zu wenige Jobs.“

Die herablassende Art einiger AMS-Betreuer ist selbst einer selbstbewussten Frau wie ihr sehr nahe gegangen. Schlimmer noch war die Erkenntnis, dass sie als Top-Managerin eines Sechs-Personen-Haushalts und Chef-Betreuerin von vier gut ausgebildeten Kindern oft zurückstecken musste und für diese Selbstlosigkeit viel Rückhalt von ihrem Mann, jedoch so gut wie keine Vergütung von der Republik bekommt.

Seit bald einem Jahr arbeitet die ausgebildete Textilchemikerin und erfahrene Modeverkäuferin in der Boutique in Hietzing. Teilzeit, an drei Tagen. „So kann ich 100 Prozent für meinen Beruf geben, und an den restlichen Tagen 100 Prozent für die Familie“, erklärt Haim, nachdem sie einer Kundin einen passenden Sommerschal verkauft hat. „Ich bin gerne Mutter und Dienstpersonal für die Familie, aber ganz ehrlich: nur zu Hause sein – das bin ich nicht.“

Geholfen haben ihr beim Wiedereinstieg Mitarbeiter von Job TransFair (siehe Info-Box oben). Diese konnten auch dem 64-jährigen IT-Manager Johann Eibenberger am Ende einer fünf Jahre lang andauernden Odyssee entscheidende Impulse geben.