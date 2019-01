Von den "ärarischen Weibern" zum "Vollholler"

Tamara Scheer kann sich ein Lächeln nicht verkneifen. Die Historikerin hat in ihrem neuen Buch (siehe unten) 55 Unwörter aus dem großen Habsburgerreich aufgelistet und exakt erklärt. „Man könnte sagen, das sind quasi die Vorläufer von Schweigekanzler und Vollholler.“

Immer wieder sind ihr bei ihren wissenschaftlichen Recherchen im Österreichischen Staatsarchiv sowie in Archiven in Budapest, Zagreb oder Sarajevo diese „ärarischen Weiber“ ins Auge gesprungen. Öfters in Zeitungen, aber auch in Tagebüchern, Briefen und wie gesagt in amtlichen Dokumenten. „Ärarisch“ bedeutet übrigens so viel wie „zum staatlichen Eigentum gehörend“.