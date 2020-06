Vom Hotelschlüssel zur Videopostkarte mit NFC

Chinesisch Lernen und ins Innere hineinschauen

Auch in Deutschland wird an NFC-Projekten abseits des mobilen Bezahlens geforscht. Die Universität in Augsburg widmet sich der NFC-Technologie seit zwei Jahren und hat am NFC-Kongress in Hagenberg gleich mehrere Ideen präsentiert. Mit „Insight" gibt es beispielsweise ein Projekt, bei dem man NFC-Tags dazu verwendet, um in Räume hineinblicken zu können. Das funktioniert, in dem man sein Smartphone an einen NFC-Tag hält – dann öffnet sich eine Anwendung, über die man den Raum von innen besichtigen kann.

Beim Erlernen von Sprachen kann man sich der NFC-Technologie bedienen, wie ein weiteres Projekt der Uni Augsburg zeigt. Im Projekt „Lingualark" kann man die chinesische Sprache anhand von Karten und dem Smartphone erlernen. Die klassischen Lernkarten zeigen dabei die chinesischen Symbole, doch in den Karten steckt auch ein NFC-Tag. Wenn man sein Smartphone zur Karte hält, geht eine App auf und man hört beispielsweise die Aussprache des Worts.

Videobotschaft auf der Postkarte integrieren

Die beiden Professoren Nik Klever und Ludwig John, die die Projektgruppe in Augsburg leiten, stellten in Hagenberg noch ein weiteres Anwendungsszenario vor: „Paperbits". Das ist eine Postkarte mit integrierter Videofunktion. Das heißt, man verschickt eine Postkarte aus dem Urlaub ganz normal per Post. Doch die Karte beinhaltet noch etwas Besonderes: Man kann darauf mittels NFC-Funktionalität eine Videobotschaft integrieren. Diese Videobotschaft nimmt man auf seinem Smartphone auf, öffnet die App „Paperbits" und schickt den Video-Link anschließend per NFC direkt auf die Postkarte. Der Empfänger kann das Video dann aufrufen, sobald die Postkarte angekommen ist.

„Unsere Studenten haben eine Karte aus Taiwan verschickt. Diese hängt auch Monate später noch bei uns an der Wand und wir schauen uns das Video regelmäßig an", erzählte Klever. Die Android-App von „Paperbits" wurde am 10. Juli im Play Store veröffentlicht. Als nächsten Schritt wolle man mit potentiellen Partnern sprechen, um die NFC-Postkarten zu vermarkten. Eine Alternative sei auch die Entwicklung einer NFC-Briefmarke.

Die fehlende Milch im Kühlschrank ersetzen

Somit gibt es auch abseits der klassischen Micropayment-Funktion zahlreiche Einsatzszenarien für NFC. Ein futurezone.at-Leser erzählte beispielsweise am Kongress, dass er demnächst seine ganz persönliche NFC-Anwendung programmieren werde: „Ich werde mir einen NFC-Tag auf den Kühlschrank hängen. Wenn die Milch aus ist, halte ich mein Handy zum NFC-Tag hin und dann wird das in meinem Task-Manager vermerkt. Wenn ich unterwegs bin, werde ich dann automatisch daran erinnert, neue Milch zu kaufen." Ein durchaus praktisches Szenario, wie wir meinen.