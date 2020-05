Vollbart: Kult oder Angstmacher?

An die emotionale Wirkung hatte Caritas-Geschäftsführer Klaus Schwertner wohl nicht gedacht, als er seinem Bartwuchs freien Lauf ließ. "Dschihadist, Radikaler, Taliban, Hisbollahmitglied, IS-Kämpfer, Terrorist, Asylant, Sandler, Penner, Hipster" – all diese Bezeichnungen schlugen ihm in seiner bärtigen Zeit entgegen. "Ich hielt es nicht für möglich, was ich mir da alles anhören musste", erzählt er via Facebook. "Gleichzeitig bekam ich einen kleinen Eindruck davon, was sich Menschen aufgrund von bloßen Äußerlichkeiten alles anhören müssen, unabhängig davon, ob sie diese Merkmale aus religiösen Gründen, aufgrund von Krankheit, von Geburt an, aufgrund ihrer Herkunft oder einfach, weil es ihnen gefällt, haben."

Für Murat C. ist das nichts Neues. Seine türkischen Wurzeln hat man dem Wiener immer schon angesehen – doch Berichte rund um islamistischen Terror vertragen sich nicht gut mit dem aktuellen Barttrend. "Es ist zwar nicht so, dass ich beschimpft oder angegriffen werde, aber es reicht, wenn ich mit Bart von einem Istanbul-Trip zurückkomme und gefragt werde, ob ich in einem Terrorcamp war. In Zeiten wie diesen trifft das – auch, wenn es nur scherzhaft gesagt wird."