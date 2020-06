Virus stiehlt technische Zeichnungen

ESET berichtet über einen neuen Trojaner namens ACAD/Medre.A. Dieser ist der AutoCAD-eigenen Skriptsprache AutoLISP geschrieben und wird aktiv, wenn eine infizierte AutoCAD-Datei geöffnet wird. Ist er aktiv, sendet er sämtliche, geöffnete AutoCAD-Dateien per E-Mail an eine Adresse bei dem chinesischen Provider 163.com. Zum Senden der E-Mails nutzt der Trojaner insgesamt 43 Konten bei 163.com und qq.com, ebenfalls ein chinesischer Provider. Ist auf dem infizierten Rechner Outlook installiert, werden auch die PST-Dateien verschickt, die E-Mails, Kalender und die Kontakte in Outlook enthalten.



ESET untersuchte die Mailboxen, von denen die E-Mails versendet wurden. In den Eingängen der Mailboxen waren über 100.000 automatische Fehler-Nachrichten, da die Mailbox des finalen Empfängers der AutoCAD-Dateien bereits voll war. Laut einer Analyse von ESET sollen zehntausende AutoCAD-Zeichnungen gestohlen worden sein.