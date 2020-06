Virtuell aneinander vorbeireden

Doch wie schaut das aus, wenn wir mit einem virtuellen Gegenüber konfrontiert sind? Riedl und seine Forscherkollegen zeigten den Probanden Bilder von Avataren, also künstliche Repräsentationen von Menschen im Internet. "Und tatsächlich fiel es den Leuten schwer, ihr Gegenüber als vertrauenswürdig oder nicht einzuschätzen", sagt Riedl.

Die internationale Studie, an der auch die Freie Universität Berlin, die Zeppelin Universität Friedrichshafen, Universität Konstanz und die University of Arkansas beteiligt waren, konnte damit erstmals die negativen Effekte virtueller Kommunikation durch Messungen der Gehirn-Aktivität der Testpersonen belegen.

Dieser Unterschied manifestierte sich in einer signifikant höheren Aktivierung einer Region im medialen frontalen Cortex – jener Region im Gehirn, die für das Verstehen der Emotionen und Absichten anderer Menschen bedeutsam ist. Riedl hat auch eine Erklärung dafür: "Der Mensch hat im Laufe seiner Evolution fast ausschließlich Face-to-Face kommuniziert, was sich in seiner Genetik, daher auch in seiner Gehirnfunktion und seinem Verhalten niederschlägt. Wir sind auf natürliche Kommunikation programmiert, sie funktioniert automatisch und bereitet uns keinerlei kognitive Anstrengung".

Ganz anders bei der virtuellen Kommunikation: Der Mensch sei aufgrund seiner neurobiologischen Ausstattung grundsätzlich weniger auf anonyme Interaktion im Internet vorbereitet. "Allerdings ist das menschliche Gehirn flexibel und passt sich schnell an Neues an – also auch an das Internet", sagt der Wissenschaftler. Das erklärt, warum sich Digital Natives mehrheitlich im Internet wohlfühlen und wirksam online mit vielen anderen Menschen kommunizieren.

Insgesamt zeigen die Studie, dass die möglichen Nachteile anonymer Kommunikation im Internet auf Basis fehlender Gesichtsinformationen nicht zu unterschätzen seien, denkt zumindest IT-Experte Riedl. Und rät zu vertrauensbildenen Maßnahmen, zum Beispiel in Sachen Online-Shopping.

"Da die Bildung von zuverlässigen Vertrauenswürdigkeitsurteilen eine wesentliche Grundlage sozialer und wirtschaftlicher Interaktion ist, sind bei der Kommunikation via Internet geeignete Maßnahmen zu treffen, um den möglichen negativen Konsequenzen anonymer Interaktion entgegenzuwirken." Online-Plattformen haben das längst erkannt und investieren massiv in den Aufbau vertrauensbildender Maßnahmen, etwa Gütesiegel.