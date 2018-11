Virales Babybär-Video zeigt, wie grausam der Mensch mit der Natur umgeht

"Wir sollten alle ein bisschen mehr wie dieser Babybär sein" – "Wenn man etwas wirklich will, kann man alles erreichen" – "Von diesem Bären können wir noch viel lernen": Mit diesen und anderen ähnlichen Wortspenden kommentierten User in den vergangenen Tagen ein virales Video im Netz. Dieses zeigt eine Bärenmutter mit ihrem Jungen, welches versucht einen beschneiten Hang in der Magadan-Region in Russland zu erklimmen, dabei jedoch immer wieder abrutscht.