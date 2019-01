Viraler Tweet: Mann pflegt Teddy seines Hundes gesund

Happy End

Für den Plüschbären gab es schließlich tatsächlich ein Happy End: "Ich habe sein Leben gerettet", erklärte der Familienvater und Hundebesitzer stolz – dazu teilte er ein Foto des Teddys. Dieser wurde spaßhalber wie ein echter Patient in ein Bett gelegt und mit einer selbstgebastelten Infusion behandelt. Auf dem Bild sind auch die beiden Familienhunde zu sehen, die zu seinen Füßen liegen.

Screenshots der Unterhaltung teilte Michaella Wallace auf Twitter. Dort wurde das Posting seit vergangener Woche über 600.000 Mal gelikt und fast 170.000 Mal retweetet.

Laut Michaella Wallace habe ihr Vater ihr ein Lächeln in Gesicht zaubern wollen, nachdem sie für ein neues Semester an ihr College in Pennsylvania aufgebrochen war: "Als die erste Unterrichtswoche begann, wollte mein Vater mich aufheitern", sagte sie im Interview mit der Nachrichtenagentur Press Association.