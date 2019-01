Video: Versuch, US-Kongressabgeordnete bloßzustellen, scheitert grandios

Seit Anfang dieses Jahres ist Alexandria Ocasio-Cortez offiziell die bisher jüngste Frau im US-Kongress. Bei den Midterm-Wahlen war sie für den 14. Kongresswahlbezirk von New York ins Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten gewählt worden. Am Donnerstag wurde sie schließlich angelobt.

Bereits in den vergangenen Monaten war der 29-Jährigen vonseiten politischer Kontrahenten rauer Wind entgegengeweht. So hatte sie sich etwa Kritik an ihrem Kleidungsstil gefallen lassen müssen.

Ein erneuter Versuch, die Politikerin zu diskreditieren, scheiterte nun im großen Stil.

"Peinliches" Video "geleakt"

Wie mehrere internationale Medien, darunter CNN und der Independent berichten, wurde am Donnerstag ein Video der Kongressabgeordneten auf Twitter geteilt. Der Account mit dem Namen "AnonymousQ1776" veröffentlichte den 30-sekündigen Clip – offenbar mit der Ziel, Spott und Häme gegen die US-Amerikanerin zu provozieren.

Das Video wurde aufgenommen, als Ocasio-Cortez noch an der Boston University studierte und ist Teil eines längeren Videos, in dem sie mit andern Studenten einen Tanz zum Song "Lisztomania" von Phoenix performt.